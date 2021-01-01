MacBook Pro 16 (2021) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (100 и 70 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.6 и 2.1 кг)

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (691 и 882 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.6 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 882 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~84.6% Боковые рамки 3.4 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 2 2

Дисплей 3456 x 2234 3024 x 1964 Диагональ 16.2 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы Mini LED Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2021) 1000 нит MacBook Pro 14 (2021) 1000 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 140 Вт 67 / 96 Вт

Процессор Модель CPU Apple M1 Pro Apple M1 Max Apple M1 Pro Apple M1 Max Базовая частота 2.0 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 3.2 ГГц Ядер 10 10 Потоков 10 10 Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Apple M1 Pro GPU (16-core) Техпроцесс 5 нм 5 нм Бенчмарки Cinebench R23 (одноядерный) MacBook Pro 16 (2021) +3% 1532 MacBook Pro 14 (2021) 1488 Cinebench R23 (многоядерный) MacBook Pro 16 (2021) +3% 13076 MacBook Pro 14 (2021) 12726

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 30 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 5 нм Частота GPU 450 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1278 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти 0 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 2048 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 4x4 ГБ 4x4 ГБ Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 4.2 Dolby Atmos Да Да

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.