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Apple MacBook Pro 14 (2021)

Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Дата выхода: Октябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.6%
  • Размеры: 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей MacBook Pro 14 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
45
Экран
96
Автономность
66
Коммуникации
86
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
81

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.6 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6%
Боковые рамки 3.4 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов
Тип матрицы Mini LED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 67 / 96 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц
Ядер 10
Потоков 10
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1641
Geekbench 5 (многоядерный)
11661

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 5 нм
Частота GPU 450 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Производительность GPU
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.2
Dolby Atmos Да

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

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