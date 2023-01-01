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Apple MacBook Pro 16 (2023) против Pro 16 (2021)

77 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2023)
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Apple MacBook Pro 16 (2023)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 16 (2023) и Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 11873 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 16 (2023)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.15 кг 2.1 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 882 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~86.2%
Боковые рамки 3.4 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы Mini LED Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3456 x 2234 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 - 99.1%
Время отклика - 67 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 140 Вт 140 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 353 грамма 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 (8P + 4E) 10 (8P + 2E)
Потоков 12 10
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц 1296 МГц
FLOPS 6.8 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2432 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 152 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 76 64
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2023) +31%
6.8 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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