Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M2 Pro Apple M2 Max - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14865 vs 11873 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.15 кг 2.1 кг Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 882 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~86.2% ~86.2% Боковые рамки 3.4 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 3456 x 2234 3456 x 2234 Диагональ 16.2 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы Mini LED Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3456 x 2234 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 - 99.1% Время отклика - 67 мс Максимальная яркость MacBook Pro 16 (2023) 500 нит MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 100 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:25 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 140 Вт 140 Вт Длина кабеля 2 метра 2 метра Вес зарядного устройства 353 грамма 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Apple M2 Pro GPU (19-core) Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 35 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 5 нм Частота GPU 450 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1344 МГц 1296 МГц FLOPS 6.8 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2432 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 152 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 76 64 Производительность GPU MacBook Pro 16 (2023) +31% 6.8 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 16GB 32GB 64GB Планки 4x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1 мм Тачпад Размер 15.5 x 9.9 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.