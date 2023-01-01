Apple MacBook Pro 16 (2023) против Pro 16 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 62-84% больше FPS в играх
- На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 6907 баллов
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.04 и 2.15 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.15 кг
|2.04 кг
|Размеры
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|357.9 x 245.9 x 16.2 мм
|Площадь
|882 см2
|880 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.2%
|~84.3%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|5616 об/мин
|Уровень шума
|43.2 дБ
|46.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16.2 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3456 x 2234 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|504000:1
|1331:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|88.5%
|88.8%
|Охват DCI-P3
|99%
|99.4%
|Время отклика
|63 мс
|43 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|140 Вт
|96 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|353 грамма
|359 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (8P + 4E)
|6
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|-
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|5 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1983
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2023) +181%
14843
Cinebench R23 (одноядерный)
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2023) +111%
14597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|50 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|1000 МГц
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|1250 МГц
|FLOPS
|6.8 терафлопс
|3.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2432
|1280
|Блоки текстурирования (TMUs)
|152
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|76
|32
Производительность GPU
MacBook Pro 16 (2023) +112%
6.8 терафлопс
3.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|2666 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|86.1 дБ
|82.3 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.3
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1 мм
|Размер
|15.5 x 9.9 см
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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