Apple MacBook Pro 16 (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~86.2%
- Размеры: 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
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Обзор
Производительность системы
87
Производительность в играх
34
Экран
89
Автономность
85
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
78
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 16 (2023)
Корпус
|Вес
|2.15 кг
|Размеры
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.2%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|140 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|Ядер
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|12
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1983
Geekbench 5 (многоядерный)
14843
Cinebench R23 (одноядерный)
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
14597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1344 МГц
|FLOPS
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|76
Производительность GPU
6.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|Размер
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет