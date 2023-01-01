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Apple MacBook Pro 16 (2023)

Apple MacBook Pro 16 (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~86.2%
  • Размеры: 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MacBook Pro 16 (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
87
Производительность в играх
34
Экран
89
Автономность
85
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
75
Оценка NanoReview
78

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Pro 16 (2023)

Корпус

Вес 2.15 кг
Размеры 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.2%
Боковые рамки 3.4 мм
Цвета Серебристый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16.2 дюймов
Тип матрицы Mini LED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 140 Вт
Длина кабеля 2 метра
Вес зарядного устройства 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Ядер 12 (8P + 4E)
Потоков 12
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1983
Geekbench 5 (многоядерный)
14843
Cinebench R23 (одноядерный)
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
14597
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 5 нм
Частота GPU 450 МГц
Boost частота GPU 1344 МГц
FLOPS 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 76
Производительность GPU
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1 мм
Тачпад
Размер 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

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