Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.5 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.5 и 3 кг) Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 27538 баллов

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 27538 баллов На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит

На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (935 и 1114 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 2.5 кг Размеры 395 x 282 x 23.4-28.3 мм 354 x 264 x 22.6 мм Площадь 1114 см2 935 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~79.4% Боковые рамки 6 мм 4.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 3

Дисплей 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Strix SCAR 17 (2023) 500 нит ROG Strix SCAR 16 +120% 1100 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 175 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 24.7 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 232 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80 Производительность GPU ROG Strix SCAR 17 (2023) 24.7 терафлопс ROG Strix SCAR 16 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 2 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.