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Asus Vivobook Pro 16X OLED против ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

68 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED
VS
70 из 100
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
Asus Vivobook Pro 16X OLED
Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook Pro 16X OLED и ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.9 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16676 vs 14715 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook Pro 16X OLED
vs
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)

Корпус

Вес 2.3 кг 1.9 кг
Размеры 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм 355 x 243 x 19.9 мм
Площадь 880 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~86%
Боковые рамки 4.7 мм 5.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 100 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 14
Потоков 16 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 10.8 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Vivobook Pro 16X OLED +24%
10.8 терафлопс
ROG Zephyrus M16 GU603 (2022)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ -
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 12.9 x 8.4 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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