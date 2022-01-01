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Asus Vivobook Pro 16X OLED

Asus Vivobook Pro 16X OLED
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84.4%
  • Размеры: 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 16X OLED с выбранной конфигурацией
Производительность системы
88
Производительность в играх
75
Экран
55
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
70
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 16X OLED

Корпус

Вес 2.3 кг
Размеры 354 x 248.5 x 19.9-21.9 мм
Площадь 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4%
Боковые рамки 4.7 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 10
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1843
Geekbench 5 (многоядерный)
11730
Cinebench R23 (одноядерный)
1893
Cinebench R23 (многоядерный)
14643

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.9 x 8.4 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2021) или Asus Vivobook Pro 16X OLED
2. Asus ROG Zephyrus M16 GU603 (2022) или Asus Vivobook Pro 16X OLED
3. Dell XPS 15 9520 (2022) или Asus Vivobook Pro 16X OLED
4. Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) или Asus Vivobook Pro 16X OLED

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