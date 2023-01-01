Главная > Сравнение ноутбуков > Vivobook S 15 OLED (K5504) или Creator Laptop Q (Q540) – что лучше выбрать?

Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) против Creator Laptop Q (Q540)

54 из 100
Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
VS
70 из 100
Asus Creator Laptop Q (Q540)
Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
Asus Creator Laptop Q (Q540)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2880 x 1620
Батарея
70 Вт*ч
Процессор
Intel Core i9 13900H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) и Creator Laptop Q (Q540) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Creator Laptop Q (Q540)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 13816 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Vivobook S 15 OLED (K5504)
vs
Creator Laptop Q (Q540)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.8 кг
Размеры 359.3 x 229.4 x 17.9 мм 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм
Площадь 824 см2 838 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~80%
Боковые рамки 7 мм 5.5 мм
Цвета Белый, Черный, Серебристый, Синий Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие - Глянцевый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 390 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 18 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Vivobook S 15 OLED (K5504)
1.41 терафлопс
Creator Laptop Q (Q540) +355%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9530 (2023) vs Asus Creator Laptop Q (Q540)
2. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) vs Asus Creator Laptop Q (Q540)
3. Acer Swift X (SFX14-71G) vs Asus Creator Laptop Q (Q540)
4. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 vs Asus Creator Laptop Q (Q540)
5. Dell Precision 5680 vs Asus Creator Laptop Q (Q540)
6. Asus Vivobook 16X OLED (K3605) vs Vivobook S 15 OLED (K5504)
7. Asus Vivobook 15X OLED (K3504 / M3504) vs Vivobook S 15 OLED (K5504)
8. Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel) vs Vivobook S 15 OLED (K5504)
9. Asus Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel) vs Vivobook S 15 OLED (K5504)
10. Apple MacBook Pro 14 (2023) vs Asus Vivobook S 15 OLED (K5504)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Creator Laptop Q (Q540) и Vivobook S 15 OLED (K5504) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры