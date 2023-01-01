Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2880 x 1620 2880 x 1620 Батарея - 70 Вт*ч 75 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Creator Laptop Q (Q540) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 13816 баллов

На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19158 vs 13816 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.8 кг Размеры 359.3 x 229.4 x 17.9 мм 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм Площадь 824 см2 838 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~80% Боковые рамки 7 мм 5.5 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Синий Черный Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1620 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Глянцевый Датчик освещенности - Нет Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Vivobook S 15 OLED (K5504) 300 нит Creator Laptop Q (Q540) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 75 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 390 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 6.42 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Vivobook S 15 OLED (K5504) 1.41 терафлопс Creator Laptop Q (Q540) +355% 6.42 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.