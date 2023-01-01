Главная > Сравнение ноутбуков > Creator Laptop Q (Q540): характеристики и тесты

Asus Creator Laptop Q (Q540)

Asus Creator Laptop Q (Q540)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80%
  • Размеры: 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Creator Laptop Q (Q540) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
82
Производительность в играх
63
Экран
75
Автономность
56
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Creator Laptop Q (Q540)

Корпус

Вес 1.8 кг
Размеры 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм
Площадь 838 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80%
Боковые рамки 5.5 мм
Цвета Черный
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E)
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1817
Geekbench 5 (многоядерный)
14513
Cinebench R23 (одноядерный)
1930
Cinebench R23 (многоядерный)
19158
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Asus Creator Laptop Q (Q540)
2. Dell XPS 15 9530 (2023) или Asus Creator Laptop Q (Q540)
3. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 или Asus Creator Laptop Q (Q540)
4. Acer Swift X (SFX14-71G) или Asus Creator Laptop Q (Q540)
5. Dell Precision 5680 или Asus Creator Laptop Q (Q540)
6. MSI Stealth 16 Studio или Asus Creator Laptop Q (Q540)
7. Samsung Galaxy Book 3 Ultra или Asus Creator Laptop Q (Q540)
8. Asus Vivobook S 15 OLED (K5504) или Asus Creator Laptop Q (Q540)
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Комментарии

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры