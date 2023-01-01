Asus Creator Laptop Q (Q540)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80%
- Размеры: 356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм
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Обзор
Производительность системы
82
Производительность в играх
63
Экран
75
Автономность
56
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
70
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Creator Laptop Q (Q540)
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|Размеры
|356.3 x 235.3 x 19.9-20 мм
|Площадь
|838 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80%
|Боковые рамки
|5.5 мм
|Цвета
|Черный
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1620 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Технология синхронизации
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Нет
|Контрастность
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.4 ГГц
|Ядер
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1817
Geekbench 5 (многоядерный)
14513
Cinebench R23 (одноядерный)
1930
Cinebench R23 (многоядерный)
19158
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да