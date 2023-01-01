Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2880 x 1620 2880 x 1800 Батарея - 70 Вт*ч 75 Вт*ч 75 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Vivobook S 14 OLED (K5404) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Легче – весит на 200 граммов меньше (1.5 и 1.7 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.5 и 1.7 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (75 и 70 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит Имеет на 66% более четкий дисплей – 234 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 234 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (729 и 824 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.5 кг Размеры 359.3 x 229.4 x 17.9 мм 322.8 x 225.9 x 17.9 мм Площадь 824 см2 729 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~83.6% Боковые рамки 7 мм 5.3 мм Цвета Белый, Черный, Серебристый, Синий Белый, Черный, Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1620 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Vivobook S 15 OLED (K5504) 300 нит Vivobook S 14 OLED (K5404) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 75 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 390 граммов 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Vivobook S 15 OLED (K5504) 1.41 терафлопс Vivobook S 14 OLED (K5404) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.