Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) против Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
- Видеокарта показывает в среднем на 303-413% больше FPS в играх
- Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (96 и 63 Вт*ч)
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12447 vs 9511 баллов
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UN5401, AMD)
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.4 и 2 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (692 и 843 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2 кг
|1.4 кг
|Размеры
|354 x 238 x 18.0 мм
|311.2 x 222.5 x 15.9 мм
|Площадь
|843 см2
|692 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.7%
|~82.1%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1420
Geekbench 5 (многоядерный)
7430
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
12447
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35-50 Вт
|10-45 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1140 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1410 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|7.2 терафлопс
|1.108 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|28
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|7
Производительность GPU
7.2 терафлопс
1.108 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|1.4 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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