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Dell XPS 15 9520 (2022) против Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

64 из 100
Dell XPS 15 9520 (2022)
VS
59 из 100
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
Dell XPS 15 9520 (2022)
Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
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Экран
Батарея 96 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 15 9520 (2022) и Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.84 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14751 vs 12447 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 40 Вт*ч большей батареей (96 и 56 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 24-33% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 15 9520 (2022)
vs
Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

Корпус

Вес 1.84 кг 2 кг
Размеры 344.4 x 230.1 x 18.5 мм 354 x 238 x 18.0 мм
Площадь 792 см2 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~89% ~79.7%
Боковые рамки 4.2 мм 4.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 44.6 дБ 52.8 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 145 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1650:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 95.6%
Охват Adobe RGB - 87.3%
Охват DCI-P3 - 79.3%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость
XPS 15 9520 (2022)
500 нит
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +10%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 429 граммов 408 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 35-50 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 938 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1410 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
XPS 15 9520 (2022)
5.01 терафлопс
Zenbook Pro 15 OLED (UM535) +44%
7.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4267 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281 -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 83.1 дБ 81.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см 10.5 x 7.3 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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