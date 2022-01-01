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Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)
  • Дата выхода: Июль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.7%
  • Размеры: 354 x 238 x 18.0 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Zenbook Pro 15 OLED (UM535) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
92
Производительность в играх
69
Экран
46
Автономность
67
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook Pro 15 OLED (UM535)

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 354 x 238 x 18.0 мм
Площадь 843 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.7%
Боковые рамки 4.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1427
Geekbench 5 (многоядерный)
7595
Cinebench R23 (одноядерный)
1428
Cinebench R23 (многоядерный)
12386

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35-50 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1140 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц
FLOPS 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
7.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.35 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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