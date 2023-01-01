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ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) против VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

74 из 100
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
VS
77 из 100
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
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Экран
Процессор
Intel Core i9 13980HX
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) и VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (96 и 90 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 500 нит
Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31799 vs 16665 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
vs
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

Корпус

Вес 2.4 кг 2 кг
Размеры 355 x 251 x 16.9-17.8 мм 355 x 249 x 22.9 мм
Площадь 891 см2 884 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.3% ~84%
Боковые рамки 5.2 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да -
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 42 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 200 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 597 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 24 (8P + 16E)
Потоков 20 32
L3-кэш 24 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 120 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1215 МГц 1395 МГц
Boost частота GPU 1567 МГц -
FLOPS 12 терафлопс 18.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 120 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
12 терафлопс
VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +54%
18.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 54.6 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.4 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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