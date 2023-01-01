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ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84%
  • Размеры: 355 x 249 x 22.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
87
Экран
80
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
77

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 355 x 249 x 22.9 мм
Площадь 884 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84%
Боковые рамки 5.2 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 145°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 236 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E)
Потоков 32
L3-кэш 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2236
Geekbench 5 (многоядерный)
23565
Cinebench R23 (одноядерный)
2212
Cinebench R23 (многоядерный)
31799
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 120 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
Частота GPU 1395 МГц
FLOPS 18.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
18.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Dell XPS 17 9720 (2022)
3. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Dell XPS 15 9520 (2022)
4. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
5. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Asus Vivobook Pro 16X OLED
6. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
7. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Apple MacBook Pro 14 (2023)
8. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Apple MacBook Pro 16 (2023)
9. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Asus ROG Zephyrus M16 (2023)
10. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Dell Alienware m16
11. ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) против Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
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