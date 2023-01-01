ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~84%
- Размеры: 355 x 249 x 22.9 мм
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Обзор
Производительность системы
98
Производительность в играх
87
Экран
80
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
68
Оценка NanoReview
77
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023)
Корпус
|Вес
|2 кг
|Размеры
|355 x 249 x 22.9 мм
|Площадь
|884 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|3
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|236 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|240 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|32
|L3-кэш
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2236
Geekbench 5 (многоядерный)
23565
Cinebench R23 (одноядерный)
2212
Cinebench R23 (многоядерный)
31799
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|120 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|Частота GPU
|1395 МГц
|FLOPS
|18.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|4608
|Блоки текстурирования (TMUs)
|144
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
Производительность GPU
18.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Windows Precision
|Да