Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) против Zenbook 14 OLED (UX3402)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
- Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1 и 1.39 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (625 и 692 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (75 и 67 Вт*ч)
- На 9% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 550 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1 кг
|1.39 кг
|Размеры
|296.7 x 210.5 x 14.9 мм
|313.6 x 220.6 x 16.9 мм
|Площадь
|625 см2
|692 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|~82.2%
|Боковые рамки
|5.1 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Белый, Синий, Зеленый, Розовый
|Синий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|41.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|243 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|16800:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|97.8%
|-
|Охват DCI-P3
|99.8%
|100%
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|1:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|222 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1550
Geekbench 5 (многоядерный)
7471
Cinebench R23 (одноядерный)
1470
Cinebench R23 (многоядерный)
9379
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.46 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|20
Производительность GPU
1.46 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|76.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|1.4 мм
|Размер
|12.9 x 7.4 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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