Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302) Легче – весит на 240 граммов меньше (1 и 1.24 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 14.4 Вт*ч большей батареей (67 и 52.6 Вт*ч)

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9379 vs 7997 баллов

Сенсорный экран

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1 кг 1.24 кг Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 625 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.1% ~82% Боковые рамки 5.1 мм 5.6 мм Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 41.7 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 255 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 16800:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 97.8% - Охват DCI-P3 99.8% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Zenbook S 13 OLED (UM5302) +20% 600 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 67 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 Вт Вес зарядного устройства 222 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1456 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Zenbook S 13 OLED (UM5302) 1.46 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +105% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.5 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.4 мм - Тачпад Размер 12.9 x 7.4 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.