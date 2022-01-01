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Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)

Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
  • Размеры: 296.7 x 210.5 x 14.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Zenbook S 13 OLED (UM5302) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
35
Экран
72
Автономность
62
Коммуникации
88
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook S 13 OLED (UM5302)

Корпус

Вес 1 кг
Размеры 296.7 x 210.5 x 14.9 мм
Площадь 625 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1%
Боковые рамки 5.1 мм
Цвета Белый, Синий, Зеленый, Розовый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 25560:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 96%
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Cinebench R23 (одноядерный)
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
7580

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16
Производительность GPU
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.9 x 7.4 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Zenbook S 13 OLED (UM5302) или ENVY 13
2. Zenbook S 13 OLED (UM5302) или Macbook Air (M1, 2020)
3. Zenbook S 13 OLED (UM5302) или MacBook Pro 14 (2021)
4. Zenbook S 13 OLED (UM5302) или Swift 3 (SF314-511)
5. Zenbook S 13 OLED (UM5302) или XPS 13 Plus 9320
6. Zenbook S 13 OLED (UM5302) или Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

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