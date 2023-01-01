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Dell Alienware m16 против m15 R5 (Ryzen Edition)

67 из 100
Dell Alienware m16
VS
60 из 100
Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
Dell Alienware m16
Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Alienware m16 и m15 R5 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Alienware m16
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 165 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23085 vs 12367 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (2.42 и 3 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (971 и 1069 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Alienware m16
vs
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 3 кг 2.42 кг
Размеры 368.9 x 289.9 x 23-25.4 мм 356.2 x 272.5 x 12-19.2 мм
Площадь 1069 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.4% ~69.1%
Боковые рамки 12.1 мм 5.4 мм
Цвета Серый Черный
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Жидкий металл Да -
Количество куллеров 4 2
Уровень шума 57 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 480 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации G-Sync G-Sync (configurable)
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1219:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 76%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 13.2 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 300 / 330 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 780 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 8.8 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Alienware m16 +1%
8.8 терафлопс
Alienware m15 R5 (Ryzen Edition)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 70 дБ 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Инфракрасный датчик Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.8 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.5 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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