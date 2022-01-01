Dell Inspiron 16 Plus 7620 против Inspiron 16 7620 (2-in-1)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7620
- На 154% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12597 vs 4968 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.05 кг
|2.06 кг
|Размеры
|356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
|356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм
|Площадь
|899 см2
|899 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~82.6%
|Боковые рамки
|6 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Зеленый
|Серебристый, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|150°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|49.4 дБ
|39.67 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1200:1
|891:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|95.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|69.3%
|Охват DCI-P3
|-
|67%
|Время отклика
|35 мс
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|130 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|501 грамм
|276 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|10
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|18 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
8792
Cinebench R23 (одноядерный)
1864
Cinebench R23 (многоядерный)
Inspiron 16 Plus 7620 +154%
12597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1320 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|16
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7620 +127%
6.14 терафлопс
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Макс. громкость
|87.8 дБ
|39.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|13.3 x 9.0 см
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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