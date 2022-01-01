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Dell Inspiron 16 Plus 7620

Dell Inspiron 16 Plus 7620
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.6%
  • Размеры: 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 16 Plus 7620 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
80
Производительность в играх
64
Экран
35
Автономность
55
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 16 Plus 7620

Корпус

Вес 2.05 кг
Размеры 356.7 x 251.9 x 16.95-18.99 мм
Площадь 899 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Зеленый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 49.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 130 Вт
Вес зарядного устройства 501 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1715
Geekbench 5 (многоядерный)
8879
Cinebench R23 (одноядерный)
1837
Cinebench R23 (многоядерный)
12723

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 87.8 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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6. Dell Inspiron 16 Plus 7620 vs Inspiron 16 7620 (2-in-1)
7. Dell Inspiron 16 Plus 7620 vs XPS 13 9315
8. Dell Inspiron 16 Plus 7620 vs Inspiron 16 5625
9. Dell Inspiron 16 Plus 7620 vs Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD)

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