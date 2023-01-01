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Dell Precision 3480 против Precision 3470

52 из 100
Dell Precision 3480
VS
55 из 100
Dell Precision 3470
Dell Precision 3480
Dell Precision 3470
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
64 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 3480 и Precision 3470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 3480
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.39 и 1.49 кг)
Причины выбрать Dell Precision 3470
  • Видеокарта показывает в среднем на 78-107% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (64 и 42 Вт*ч)
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9539 vs 7206 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 3480
vs
Precision 3470

Корпус

Вес 1.39 кг 1.49 кг
Размеры 321.35 x 212 x 19.06-21.04 мм 321.35 x 212 x 20.95-24.6 мм
Площадь 681 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.3%
Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Precision 3480
400 нит
Precision 3470
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 100 / 130 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1665 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Precision 3480
1.41 терафлопс
Precision 3470 +142%
3.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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