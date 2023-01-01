Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 42 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P - Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 3480 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.39 и 1.49 кг) Причины выбрать Dell Precision 3470 Видеокарта показывает в среднем на 78-107% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 78-107% больше FPS в играх Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (64 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (64 и 42 Вт*ч) На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9539 vs 7206 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.49 кг Размеры 321.35 x 212 x 19.06-21.04 мм 321.35 x 212 x 20.95-24.6 мм Площадь 681 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.3% ~79.3% Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Precision 3480 400 нит Precision 3470 400 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 11.4 В 15.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 100 / 130 Вт 90 / 130 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) T550 Mobile 4GB TGP 15 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1665 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Precision 3480 1.41 терафлопс Precision 3470 +142% 3.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek Waves, MaxxAudio 12.0 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 6.7 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.