Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK - Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 5470 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12207 vs 7470 баллов

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (72 и 64 Вт*ч)

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Dell Precision 3470 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.48 кг 1.49 кг Размеры 310.6 x 210.3 x 18.95 мм 321.35 x 212 x 20.95-24.6 мм Площадь 653 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87% ~79.3% Боковые рамки 4.6 мм 5.7 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 50.4 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Precision 5470 +25% 500 нит Precision 3470 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 415 граммов -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12500H Intel Core i5 12600H Intel Core i7 12700H Intel Core i7 12800H Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12900HK Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Базовая частота 2.5 ГГц 1.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 5470 1621 Precision 3470 1628 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 5470 +29% 10175 Precision 3470 7916 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 5470 +6% 1664 Precision 3470 1571 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 5470 +63% 12207 Precision 3470 7470

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Precision 5470 1.41 терафлопс Precision 3470 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x2W Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 80.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.8 x 6.7 см 11.5 x 6.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.