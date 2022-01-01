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Dell Precision 5470

Dell Precision 5470
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~87%
  • Размеры: 310.6 x 210.3 x 18.95 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей Precision 5470 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
80
Производительность в играх
41
Экран
42
Автономность
60
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 5470

Корпус

Вес 1.48 кг
Размеры 310.6 x 210.3 x 18.95 мм
Площадь 653 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87%
Боковые рамки 4.6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1667
Geekbench 5 (многоядерный)
10376
Cinebench R23 (одноядерный)
1698
Cinebench R23 (многоядерный)
14558

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Мощность динамиков 2x4W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 4x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Dell Precision 5470
3. Asus Vivobook Go 14 Flip или Dell Precision 5470
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5. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 7) или Dell Precision 5470
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