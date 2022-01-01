Главная > Сравнение ноутбуков > Precision 7560 или Precision 3571 – что лучше выбрать?

Dell Precision 7560 против Precision 3571

51 из 100
Dell Precision 7560
VS
51 из 100
Dell Precision 3571
Dell Precision 7560
Dell Precision 3571
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Precision 7560 и Precision 3571 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Precision 7560
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (68 и 64 Вт*ч)
  • На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Precision 3571
  • Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.78 и 2.49 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15348 vs 10155 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Precision 7560
vs
Precision 3571

Корпус

Вес 2.49 кг 1.78 кг
Размеры 360 x 242 x 25-27.3 мм 358 x 233 x 22.67-24.05 мм
Площадь 871 см2 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77% ~80.5%
Боковые рамки 7.3 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 500:1
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 35 мс 25 мс
Максимальная яркость
Precision 7560 +127%
500 нит
Precision 3571
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 180 Вт 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Precision 7560
7211
Precision 3571 +49%
10778
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Precision 7560
10155
Precision 3571 +51%
15348

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.742 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR5
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 640
Блоки текстурирования (TMUs) 16 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20
Производительность GPU
Precision 7560
0.742 терафлопс
Precision 3571 +90%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 4 2
Макс. количество памяти 128 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 3 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.65 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см 11.5 x 6.7 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) vs Precision 7560
2. Dell Precision 5560 vs Precision 7560
3. Dell Precision 17 5760 vs Precision 7560
4. Dell Precision 7760 vs Precision 7560
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Dell Precision 3571
6. Dell Precision 15 3560 vs Precision 3571
7. Dell Vostro 5510 vs Precision 3571
8. Dell Vostro 5620 vs Precision 3571
9. Dell Latitude 5531 vs Precision 3571

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Precision 3571 и Precision 7560 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры