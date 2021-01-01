Dell Precision 7560
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~77%
- Размеры: 360 x 242 x 25-27.3 мм
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Обзор
Производительность системы
90
Производительность в играх
35
Экран
41
Автономность
74
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
55
Оценка NanoReview
58
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Precision 7560
Корпус
|Вес
|2.49 кг
|Ширина
|360 мм
|Высота
|242 мм
|Толщина
|25-27.3 мм
|Площадь
|871 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4-2.9 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
7597
Cinebench R23 (одноядерный)
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
10055
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|0.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|4
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|3
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.65 мм
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да