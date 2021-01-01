Главная > Сравнение ноутбуков > Precision 7560: характеристики и тесты

Dell Precision 7560

Dell Precision 7560
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77%
  • Размеры: 360 x 242 x 25-27.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Precision 7560 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
90
Производительность в играх
35
Экран
41
Автономность
74
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
55
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Precision 7560

Корпус

Вес 2.49 кг
Ширина 360 мм
Высота 242 мм
Толщина 25-27.3 мм
Площадь 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
7597
Cinebench R23 (одноядерный)
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
10055

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 900 МГц
FLOPS 0.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 4
Макс. количество памяти 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 3
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.65 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Precision 17 5760 и Dell Precision 7560

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры