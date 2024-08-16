Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 83 Вт*ч 93 Вт*ч - 68 Вт*ч 95 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX - Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 128GB - 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Precision 7670 Видеокарта показывает в среднем на 1190-1623% больше FPS в играх

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (83 и 68 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Dell Precision 7560 Немного легче – весит на 110 граммов меньше (2.49 и 2.6 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 2.49 кг Размеры 356 x 258.34 x 22.3-27.45 мм 360 x 242 x 25-27.3 мм Площадь 920 см2 871 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~77% Боковые рамки 5.7 мм 7.3 мм Цвета Черный, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1300:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Precision 7670 500 нит Precision 7560 500 нит

Батарея Ёмкость 83 Вт*ч 93 Вт*ч 68 Вт*ч 95 Вт*ч Напряжение 11.5 В 11.4 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки - Сзади Мощность зарядки 180 / 240 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 484 грамма -

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12600HX Intel Core i7 12850HX Intel Core i9 12950HX Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11600H Intel Core i7 11800H Intel Core i7 11850H Intel Core i9 11950H Базовая частота 2.5 ГГц 2.4-2.9 ГГц Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Precision 7670 +9% 1726 Precision 7560 1586 Geekbench 5 (многоядерный) Precision 7670 +29% 9422 Precision 7560 7321 Cinebench R23 (одноядерный) Precision 7670 н/д Precision 7560 1577 Cinebench R23 (многоядерный) Precision 7670 н/д Precision 7560 10155

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) TGP - 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 1450 МГц FLOPS 16.8-24.6 терафлопс 0.742 терафлопс Объем видеопамяти 16 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 256 Блоки текстурирования (TMUs) 232 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 96 8 Производительность GPU Precision 7670 +2164% 16.8-24.6 терафлопс Precision 7560 0.742 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 128GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 128 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 3 3 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC711-VD Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 91.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.65 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.