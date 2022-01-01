Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3072 x 1920 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч - 64 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 40GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Vostro 7620 Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12594 vs 9205 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Latitude 5521 Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.79 и 1.96 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (834 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.96 кг 1.79 кг Размеры 356.78 x 251.9 x 16.95-18.99 мм 357.8 x 233 x 22.6 мм Площадь 899 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~80.5% Боковые рамки 6.1 мм 6.2 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1200 3072 x 1920 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 990:1 500:1 Цветовой охват sRGB 50% - Время отклика 16 мс 25 мс Максимальная яркость Vostro 7620 300 нит Latitude 5521 н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 64 Вт*ч 97 Вт*ч Напряжение 13.2 В 15.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 Вт 90 / 130 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i5 11400H Intel Core i5 11500H Intel Core i7 11850H Базовая частота 2.5 ГГц 2.2-2.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц Ядер 12 6 Потоков 16 12 L3-кэш 18 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Vostro 7620 +9% 1665 Latitude 5521 1523 Geekbench 5 (многоядерный) Vostro 7620 +66% 10520 Latitude 5521 6350 Cinebench R23 (одноядерный) Vostro 7620 +2% 1754 Latitude 5521 1726 Cinebench R23 (многоядерный) Vostro 7620 +37% 12594 Latitude 5521 9205

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce MX450 2GB TGP 65 Вт - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1237 МГц - Boost частота GPU 1500 МГц - FLOPS 6.14 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Vostro 7620 +118% 6.14 терафлопс Latitude 5521 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 40GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Waves MaxxAudio Pro Realtek ALC3204 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 6.7 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.