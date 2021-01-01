Главная > Сравнение ноутбуков > Latitude 5521: характеристики и тесты

Dell Latitude 5521

Dell Latitude 5521
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.5%
  • Размеры: 357.8 x 233 x 22.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Latitude 5521 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
87
Производительность в играх
53
Экран
13
Автономность
74
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
71
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 5521

Корпус

Вес 1.79 кг
Ширина 357.8 мм
Высота 233 мм
Толщина 22.6 мм
Площадь 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Время отклика 25 мс

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
6686
Cinebench R23 (одноядерный)
1735
Cinebench R23 (многоядерный)
9253

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.7 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Latitude 5520 vs Dell Latitude 5521
2. Dell Latitude 5420 vs Dell Latitude 5521

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры