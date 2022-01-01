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Dell XPS 13 9310 против Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)

49 из 100
Dell XPS 13 9310
VS
61 из 100
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Dell XPS 13 9310
Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9310 и Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Легче – весит на 190 граммов меньше (1.2 и 1.39 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (589 и 692 см2)
Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 186% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6929 vs 2423 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (75 и 52 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 243 против 169 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9310
vs
Zenbook 14 OLED (UX3402)

Корпус

Вес 1.2 кг 1.39 кг
Размеры 296 x 199 x 15 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм
Площадь 589 см2 692 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~82.2%
Боковые рамки 3.7 мм 6.1 мм
Цвета Белый, Черный Синий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 -
Уровень шума 36.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9310
500 нит
Zenbook 14 OLED (UX3402) +20%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 7.6 В -
Время полной зарядки 3:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 218 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 12
Потоков 4 16
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
XPS 13 9310
0.84 терафлопс
Zenbook 14 OLED (UX3402) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.6 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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