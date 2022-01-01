Главная > Сравнение ноутбуков > XPS 13 9315 или Inspiron 14 Plus 7420 – что лучше выбрать?

Dell XPS 13 9315 против Inspiron 14 Plus 7420

53 из 100
Dell XPS 13 9315
VS
61 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Dell XPS 13 9315
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2240 x 1400
Батарея 51 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell XPS 13 9315 и Inspiron 14 Plus 7420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell XPS 13 9315
  • Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.17 и 1.68 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (589 и 714 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 171-233% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
XPS 13 9315
vs
Inspiron 14 Plus 7420

Корпус

Вес 1.17 кг 1.68 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
Площадь 589 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4% ~79.6%
Боковые рамки 3.4 мм 6.3 мм
Цвета Синий, Бордовый Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 51.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1142:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
Охват Adobe RGB - 69.5%
Охват DCI-P3 - 68.8%
Время отклика - 28 мс
Максимальная яркость
XPS 13 9315 +67%
500 нит
Inspiron 14 Plus 7420
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 496 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1417 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
XPS 13 9315
1.41 терафлопс
Inspiron 14 Plus 7420 +311%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D -
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) и Dell XPS 13 9315
2. Apple MacBook Pro 14 (2021) и Dell XPS 13 9315
3. Dell XPS 13 Plus 9320 и XPS 13 9315
4. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Dell XPS 13 9315
5. Apple MacBook Pro 14 (2021) и Dell Inspiron 14 Plus 7420
6. Apple MacBook Air (M2, 2022) и Dell Inspiron 14 Plus 7420
7. Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) и Inspiron 14 Plus 7420
8. Lenovo Slim 9i Gen 7 (14”) и Dell Inspiron 14 Plus 7420

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 Plus 7420 и XPS 13 9315 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры