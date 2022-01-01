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Dell XPS 13 9315

Dell XPS 13 9315
  • Дата выхода: Июнь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~88.4%
  • Размеры: 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
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Обзор

Оценка основных показателей XPS 13 9315 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
23
Экран
44
Автономность
64
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell XPS 13 9315

Корпус

Вес 1.17 кг
Размеры 295.4 x 199.4 x 13.99 мм
Площадь 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.4%
Боковые рамки 3.4 мм
Цвета Синий, Бордовый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1 мм
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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