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Dell Inspiron 14 Plus 7420

Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Дата выхода: Июль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
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Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 Plus 7420 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
62
Экран
45
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 Plus 7420

Корпус

Вес 1.68 кг
Размеры 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
Площадь 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 51.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1142:1
Цветовой охват sRGB 99.3%
Охват Adobe RGB 69.5%
Охват DCI-P3 68.8%
Время отклика 28 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства 496 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1613
Geekbench 5 (многоядерный)
10310
Cinebench R23 (одноядерный)
1641
Cinebench R23 (многоядерный)
13906

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1185 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 84.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Inspiron 14 Plus 7420 vs MacBook Pro 14 (2021)
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6. Inspiron 14 Plus 7420 vs XPS 13 9315
7. Inspiron 14 Plus 7420 vs Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
8. Inspiron 14 Plus 7420 vs Zenbook 14 OLED (UX3402)
9. Inspiron 14 Plus 7420 vs Slim 9i Gen 7 (14”)
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