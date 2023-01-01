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Framework Laptop против Apple MacBook Pro 14 (2023)

56 из 100
Framework Laptop
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Framework Laptop
Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Framework Laptop и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Framework Laptop
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.3 и 1.6 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 60% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 8859 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (70 и 55 Вт*ч)
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 254 против 201 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Framework Laptop
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.6 кг
Размеры 296 x 229 x 15.85 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 678 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~84.6%
Боковые рамки 5.3 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 51 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2256 x 1504 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1360:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
Framework Laptop
400 нит
MacBook Pro 14 (2023) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки - Слева, Справа
Мощность зарядки 60 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (8P + 4E)
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 40 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76
Производительность GPU
Framework Laptop
1.41 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +382%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость 79.3 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 76.6 см 13.2 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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