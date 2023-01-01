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Framework Laptop

Framework Laptop
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.1%
  • Размеры: 296 x 229 x 15.85 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Framework Laptop с выбранной конфигурацией
Производительность системы
58
Производительность в играх
35
Экран
49
Автономность
57
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Framework Laptop

Корпус

Вес 1.3 кг
Размеры 296 x 229 x 15.85 мм
Площадь 678 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.1%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 51 дБ

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1360:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки -
Мощность зарядки 60 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1540
Geekbench 5 (многоядерный)
7581
Cinebench R23 (одноядерный)
1456
Cinebench R23 (многоядерный)
8905
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Макс. громкость 79.3 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 76.6 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Framework Laptop
2. Dell XPS 13 Plus 9320 или Framework Laptop
3. Apple MacBook Air (M2, 2022) или Framework Laptop
4. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) или Framework Laptop
5. Dell XPS 13 9315 или Framework Laptop
6. Microsoft Surface Laptop 5 13.5 или Framework Laptop
7. Apple MacBook Pro 14 (2023) или Framework Laptop
8. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") или Framework Laptop
9. Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") или Framework Laptop
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