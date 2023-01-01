Framework Laptop
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.1%
- Размеры: 296 x 229 x 15.85 мм
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Обзор
Производительность системы
58
Производительность в играх
35
Экран
49
Автономность
57
Коммуникации
98
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
56
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Framework Laptop
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|Размеры
|296 x 229 x 15.85 мм
|Площадь
|678 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.1%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1360:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|-
|Мощность зарядки
|60 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1540
Geekbench 5 (многоядерный)
7581
Cinebench R23 (одноядерный)
1456
Cinebench R23 (многоядерный)
8905
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Макс. громкость
|79.3 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|11.5 x 76.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да