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Framework Laptop 16 против Laptop 13

75 из 100
Framework Laptop 16
VS
57 из 100
Framework Laptop 13
Framework Laptop 16
Framework Laptop 13
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 85 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Framework Laptop 16 и Laptop 13 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Framework Laptop 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 741-1010% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 9011 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (85 и 55 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Framework Laptop 13
  • Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.3 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (678 и 1035 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Laptop 16
vs
Laptop 13

Корпус

Вес 2.1 кг 1.3 кг
Размеры 356.58 x 290.2 x 17.95 мм 296 x 229 x 15.85 мм
Площадь 1035 см2 678 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.7% ~80.1%
Боковые рамки 6 мм 5.3 мм
Цвета Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 49.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации FreeSync No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Laptop 16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Laptop 13
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
~36% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1397:1
Цветовой охват sRGB - 97.1%
Охват Adobe RGB - 71.1%
Охват DCI-P3 - 68.9%
Время отклика 9 мс 44 мс
Максимальная яркость
Laptop 16 +25%
500 нит
Laptop 13
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки - -
Мощность зарядки 180 Вт 60 Вт
Вес зарядного устройства - 313 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.8 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon 780M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Laptop 16 +26%
1940
Laptop 13
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
Laptop 16 +89%
14222
Laptop 13
7520
Cinebench R23 (одноядерный)
Laptop 16 +20%
1721
Laptop 13
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
Laptop 16 +97%
17720
Laptop 13
9011
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2500 МГц 1100 МГц
FLOPS 20.4 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~18 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 128 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20
Производительность GPU
Laptop 16 +1347%
20.4 терафлопс
Laptop 13
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5600 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1318 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.2 x 7.6 см 11.5 x 7.6 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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