Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 85 Вт*ч - 55 Вт*ч 61 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P AMD Ryzen 5 7640U AMD Ryzen 7 7840U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Framework Laptop 16 Видеокарта показывает в среднем на 741-1010% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 741-1010% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 9011 баллов

На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 9011 баллов Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (85 и 55 Вт*ч)

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (85 и 55 Вт*ч) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Framework Laptop 13 Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.3 и 2.1 кг)

Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.3 и 2.1 кг) Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (678 и 1035 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.3 кг Размеры 356.58 x 290.2 x 17.95 мм 296 x 229 x 15.85 мм Площадь 1035 см2 678 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.7% ~80.1% Боковые рамки 6 мм 5.3 мм Цвета Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Да Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 49.2 дБ

Дисплей 2560 x 1600 2256 x 1504 Диагональ 16 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации FreeSync No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Laptop 16 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Laptop 13 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ~ 36% more screen space Тесты экрана Контрастность 1500:1 1397:1 Цветовой охват sRGB - 97.1% Охват Adobe RGB - 71.1% Охват DCI-P3 - 68.9% Время отклика 9 мс 44 мс Максимальная яркость Laptop 16 +25% 500 нит Laptop 13 400 нит

Батарея Ёмкость 85 Вт*ч 55 Вт*ч 61 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки - - Мощность зарядки 180 Вт 60 Вт Вес зарядного устройства - 313 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 7700S 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 100 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2500 МГц 1100 МГц FLOPS 20.4 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~18 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 128 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20 Производительность GPU Laptop 16 +1347% 20.4 терафлопс Laptop 13 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5600 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1318 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort 1x v1.4 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 12.2 x 7.6 см 11.5 x 7.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.