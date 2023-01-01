Framework Laptop 16 против Laptop 13
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Ключевые отличия
Причины выбрать Framework Laptop 16
- Видеокарта показывает в среднем на 741-1010% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17720 vs 9011 баллов
- Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (85 и 55 Вт*ч)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Framework Laptop 13
- Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.3 и 2.1 кг)
- Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (678 и 1035 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|1.3 кг
|Размеры
|356.58 x 290.2 x 17.95 мм
|296 x 229 x 15.85 мм
|Площадь
|1035 см2
|678 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.7%
|~80.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
|Серебристый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|49.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|FreeSync
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Laptop 16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Laptop 13
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
~36% more screen space
|Контрастность
|1500:1
|1397:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.1%
|Охват Adobe RGB
|-
|71.1%
|Охват DCI-P3
|-
|68.9%
|Время отклика
|9 мс
|44 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|-
|-
|Мощность зарядки
|180 Вт
|60 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|313 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.8 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
Бенчмарки
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2500 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|20.4 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~18 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|128
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC1318
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|77.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|1x v1.4
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Размер
|12.2 x 7.6 см
|11.5 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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