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HP 15 (2021) против ASUS VivoBook 15 M513

47 из 100
HP 15 (2021)
VS
62 из 100
ASUS VivoBook 15 M513
HP 15 (2021)
ASUS VivoBook 15 M513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP 15 (2021) и ASUS VivoBook 15 M513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS VivoBook 15 M513
  • Видеокарта показывает в среднем на 32377-44151% больше FPS в играх
  • На 184% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2671 vs 941 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
15 (2021)
vs
VivoBook 15 M513

Корпус

Вес 1.75 кг 1.8 кг
Ширина 358.5 мм 359.8 мм
Высота 242 мм 235.3 мм
Толщина 19.9 мм 18.6 мм
Площадь 868 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~79.3%
Боковые рамки 6.6 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
15 (2021)
250 нит
VivoBook 15 M513
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
15 (2021) +12%
1279
VivoBook 15 M513
1137
Geekbench 5 (многоядерный)
15 (2021)
2386
VivoBook 15 M513 +135%
5596
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
15 (2021)
941
VivoBook 15 M513 +184%
2671

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Частота GPU 1354 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц 1600 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс 1108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR5 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~7 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 448
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
15 (2021)
1.879 терафлопс
VivoBook 15 M513 +58868%
1108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2666 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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