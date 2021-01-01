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HP 15 (2021)

HP 15 (2021)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.4%
  • Размеры: 358.5 x 242 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей 15 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
50
Экран
18
Автономность
59
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP 15 (2021)

Корпус

Вес 1.75 кг
Ширина 358.5 мм
Высота 242 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 45 Вт
Длина кабеля 1 метр

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1354 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 2666 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Всего слотов 1
NVMe Да

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