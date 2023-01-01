HP Elite Dragonfly G4 против Dell XPS 13 Plus 9320
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Elite Dragonfly G4
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (0.99 и 1.17 кг)
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (68 и 55 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8730 vs 6981 баллов
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (588 и 655 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|0.99 кг
|1.17 кг
|Размеры
|297.4 x 220.4 x 16.4 мм
|295.3 x 199.04 x 15.25 мм
|Площадь
|655 см2
|588 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.6%
|~88.6%
|Боковые рамки
|3.3 мм
|3.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Серий
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|45.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|171 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1280 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|940:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|71%
|Охват DCI-P3
|-
|69%
|Время отклика
|-
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Время полной зарядки
|-
|2:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 / 100 Вт
|60 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|-
|Вес зарядного устройства
|310 граммов
|254 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1643
1521
Geekbench 5 (многоядерный)
7215
XPS 13 Plus 9320 +3%
7449
Cinebench R23 (одноядерный)
Elite Dragonfly G4 +15%
1662
1442
Cinebench R23 (многоядерный)
6981
XPS 13 Plus 9320 +25%
8730
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|6 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6000 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC1319D
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|79 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|11.2 x 6.4 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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