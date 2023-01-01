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HP Elite Dragonfly G4

HP Elite Dragonfly G4
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.6%
  • Размеры: 297.4 x 220.4 x 16.4 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Elite Dragonfly G4 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
35
Экран
42
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP Elite Dragonfly G4

Корпус

Вес 0.99 кг
Размеры 297.4 x 220.4 x 16.4 мм
Площадь 655 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6%
Боковые рамки 3.3 мм
Цвета Серебристый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1280 пикселей
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 100 Вт
Длина кабеля 1 метр
Вес зарядного устройства 310 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
7215
Cinebench R23 (одноядерный)
1662
Cinebench R23 (многоядерный)
6981
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Инфракрасный датчик Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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