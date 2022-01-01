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Dell XPS 13 Plus 9320

Dell XPS 13 Plus 9320
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~88.6%
  • Размеры: 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей XPS 13 Plus 9320 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
65
Производительность в играх
23
Экран
44
Автономность
61
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 1.23 кг
Размеры 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~88.6%
Боковые рамки 3.3 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 2000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 60 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1492
Geekbench 5 (многоядерный)
6809

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1319D
Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 Plus 9320 против Dell XPS 13 9310
2. Dell XPS 13 Plus 9320 против Dell XPS 13 9305
3. Dell XPS 13 Plus 9320 против Microsoft Surface Laptop 4 13.5
4. Dell XPS 13 Plus 9320 против Apple Macbook Air (M1, 2020)
5. Dell XPS 13 Plus 9320 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. Dell XPS 13 Plus 9320 против Dell XPS 15 9510 (2021)
7. Dell XPS 13 Plus 9320 против Microsoft Surface Pro 8
8. Dell XPS 13 Plus 9320 против Apple MacBook Pro 14 (2021)
9. Dell XPS 13 Plus 9320 против Dell XPS 15 9520 (2022)

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