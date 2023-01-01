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HP EliteBook 640 G9 против 640 G10

56 из 100
HP EliteBook 640 G9
VS
52 из 100
HP EliteBook 640 G10
HP EliteBook 640 G9
HP EliteBook 640 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
51 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP EliteBook 640 G9 и 640 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP EliteBook 640 G9
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
Причины выбрать HP EliteBook 640 G10
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6054 vs 5593 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
EliteBook 640 G9
vs
EliteBook 640 G10

Корпус

Вес 1.37 кг 1.41 кг
Размеры 321.9 x 213.9 x 19.9 мм 321.81 x 213.86 x 19.81 мм
Площадь 689 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.4% ~78.5%
Боковые рамки 6 мм 6 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Алюминий Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 33 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Максимальная яркость
EliteBook 640 G9 +300%
1000 нит
EliteBook 640 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля 1 метр 1 метр
Вес зарядного устройства 269 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 6 (2P + 4E)
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1087 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1155 МГц 1400 МГц
FLOPS 4.8 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR5
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 512
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16
Производительность GPU
EliteBook 640 G9 +236%
4.8 терафлопс
EliteBook 640 G10
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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