Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) - 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nit) Батарея - 42 Вт*ч 51 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - Intel Processor U300 Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP EliteBook 640 G10 На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6054 vs 4029 баллов

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6054 vs 4029 баллов Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (51 и 42 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.41 кг Размеры 321.81 x 213.86 x 19.81 мм 321.81 x 213.86 x 19.81 мм Площадь 688 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~78.5% Боковые рамки 6 мм 6 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Top: Алюминий

Пластик Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1080 (250 nits, Touch) 1920 x 1080 (400 nits) 1920 x 1080 (1000 nits) 1920 x 1080 (250 nits) 1920 x 1080 (400 nit) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Максимальная яркость ProBook 440 G10 250 нит EliteBook 640 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 42 Вт*ч 51 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт Длина кабеля 1 метр 1 метр Вес зарядного устройства 265 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU undefined Intel UHD Graphics (64 EU) TGP - 45 Вт Тип графики - Интегрированная Техпроцесс - 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1400 МГц FLOPS - 1.43 терафлопс Объем видеопамяти - System Shared Тип памяти - DDR5 Скорость памяти - 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки - 512 Блоки текстурирования (TMUs) - 32 Блоки операций растеризации (ROPs) - 16 Производительность GPU ProBook 440 G10 н/д EliteBook 640 G10 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 2560 x 1440 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.