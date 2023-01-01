HP EliteBook 640 G10 против 630 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать HP EliteBook 640 G10
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 8.3 Вт*ч большей батареей (51 и 42.7 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 157 против 118 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 630 G10
- Легче – весит на 190 граммов меньше (1.22 и 1.41 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (640 и 688 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.41 кг
|1.22 кг
|Размеры
|321.81 x 213.86 x 19.81 мм
|306.9 x 208.4 x 15.9 мм
|Площадь
|688 см2
|640 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.5%
|~80.2%
|Боковые рамки
|6 мм
|10.2 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|118 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
EliteBook 640 G10
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
EliteBook 630 G10
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~5% more screen space
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|1 метр
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|265 граммов
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|10 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1601
1581
Geekbench 5 (многоядерный)
6052
6074
Cinebench R23 (одноядерный)
1642
1649
Cinebench R23 (многоядерный)
6054
6082
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1440
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Опционально
|Опционально
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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