HP ENVY 15 (2021) против Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP ENVY 15 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 76-104% больше FPS в играх
- Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (83 и 64 Вт*ч)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (2.06 и 2.18 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.18 кг
|2.06 кг
|Размеры
|357.8 x 236.7 x 18.5 мм
|356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм
|Площадь
|847 см2
|899 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.2%
|~82.6%
|Боковые рамки
|6.2 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|200 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|10
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY 15 (2021) +2%
1469
Geekbench 5 (многоядерный)
ENVY 15 (2021) +92%
7754
Cinebench R23 (одноядерный)
1470
Cinebench R23 (многоядерный)
11967
Видеокарта
Модель GPU
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|-
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1320 МГц
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|16
Производительность GPU
ENVY 15 (2021) +138%
6.42 терафлопс
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|-
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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