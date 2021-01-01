Главная > Сравнение ноутбуков > ENVY 15 (2021): характеристики и тесты

HP ENVY 15 (2021)

HP ENVY 15 (2021)
  • Дата выхода: Март 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.2%
  • Размеры: 357.8 x 236.7 x 18.5 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ENVY 15 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
67
Экран
41
Автономность
84
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
74
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики HP ENVY 15 (2021)

Корпус

Вес 2.18 кг
Ширина 357.8 мм
Высота 236.7 мм
Толщина 18.5 мм
Площадь 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2%
Боковые рамки 6.2 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1535
Geekbench 5 (многоядерный)
8764
Cinebench R20 (одноядерный)
579
Cinebench R20 (многоядерный)
4818

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 vs HP ENVY 15 (2021)
2. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) vs HP ENVY 15 (2021)
3. Razer Blade 15 Base Edition (2021) vs HP ENVY 15 (2021)
4. HP ENVY 13 vs HP ENVY 15 (2021)
5. HP Spectre x360 15 vs HP ENVY 15 (2021)
6. HP Omen 15 (2021 AMD) vs HP ENVY 15 (2021)
7. Dell XPS 15 9510 (2021) vs HP ENVY 15 (2021)
8. HP Omen 15 (2021 Intel) vs HP ENVY 15 (2021)
9. Apple MacBook Pro 15 (2019) vs HP ENVY 15 (2021)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях