Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать HP ENVY x360 15 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (Q420) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.56 и 2.19 кг)

Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.56 и 2.19 кг) На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13931 vs 7689 баллов

На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13931 vs 7689 баллов Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (70 и 55 Вт*ч)

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (70 и 55 Вт*ч) Имеет на 66% более четкий дисплей – 234 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 234 против 141 точек на дюйм (PPI) На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (726 и 978 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.19 кг 1.56 кг Размеры 384.3 x 254.5 x 24.38 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 978 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68.6% ~84% Боковые рамки 19.5 мм 4.8 мм Цвета Серебристый Серый Материал Top: Алюминий

Top: Алюминий

Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (OLED) 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да - Тесты экрана Контрастность - 319710:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 99% Охват DCI-P3 - 98% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость ENVY x360 15 (2023) 400 нит Zenbook 14X OLED (Q420) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 55 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 1:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 90 Вт 90 Вт Длина кабеля 1 метр - Вес зарядного устройства - 390 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1100 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20 Производительность GPU ENVY x360 15 (2023) +355% 6.42 терафлопс Zenbook 14X OLED (Q420) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.