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HP ENVY x360 15 (2023) против Asus Zenbook 14X OLED (Q420)

56 из 100
HP ENVY x360 15 (2023)
VS
66 из 100
Asus Zenbook 14X OLED (Q420)
HP ENVY x360 15 (2023)
Asus Zenbook 14X OLED (Q420)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций HP ENVY x360 15 (2023) и Asus Zenbook 14X OLED (Q420) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать HP ENVY x360 15 (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 195-266% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (Q420)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 630 граммов меньше (1.56 и 2.19 кг)
  • На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13931 vs 7689 баллов
  • Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (70 и 55 Вт*ч)
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 234 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (726 и 978 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ENVY x360 15 (2023)
vs
Zenbook 14X OLED (Q420)

Корпус

Вес 2.19 кг 1.56 кг
Размеры 384.3 x 254.5 x 24.38 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
Площадь 978 см2 726 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.6% ~84%
Боковые рамки 19.5 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый Серый
Материал Top: Алюминий
Top: Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да -
Тесты экрана
Контрастность - 319710:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 99%
Охват DCI-P3 - 98%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
ENVY x360 15 (2023)
400 нит
Zenbook 14X OLED (Q420) +38%
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 90 Вт 90 Вт
Длина кабеля 1 метр -
Вес зарядного устройства - 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 20
Производительность GPU
ENVY x360 15 (2023) +355%
6.42 терафлопс
Zenbook 14X OLED (Q420)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1440 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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