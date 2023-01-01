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Asus Zenbook 14X OLED (Q420)

Asus Zenbook 14X OLED (Q420)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~84%
  • Размеры: 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Zenbook 14X OLED (Q420) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
41
Экран
79
Автономность
56
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook 14X OLED (Q420)

Корпус

Вес 1.56 кг
Размеры 321.8 x 225.6 x 16.9 мм
Площадь 726 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Серий
Материал Top: Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 319710:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 99%
Охват DCI-P3 98%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 Вт
Вес зарядного устройства 390 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1716
Geekbench 5 (многоядерный)
10997
Cinebench R23 (одноядерный)
1791
Cinebench R23 (многоядерный)
13931
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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