HP Pavilion 14 (2021) против Acer Aspire 3 (A315-58)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать HP Pavilion 14 (2021)
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Легче – весит на 260 граммов меньше (1.54 и 1.8 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 68-93% больше FPS в играх
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (43 и 36 Вт*ч)
- Есть подсветка клавиатуры
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (704 и 866 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.54 кг
|1.8 кг
|Размеры
|325.1 x 216.6 x 17 мм
|363.4 x 238.4 x 19.9 мм
|Площадь
|704 см2
|866 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.7%
|~77.5%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|9 мм
|Цвета
|Белый, Серебристый, Золотистый, Розовый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1265
1278
Geekbench 5 (многоядерный)
2635
2665
Cinebench R23 (одноядерный)
1337
1411
Cinebench R23 (многоядерный)
2495
2584
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR5
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~7 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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